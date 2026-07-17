La región de Valparaíso concentra la mayor cantidad de cortes de luz por el sistema frontal

La región de Valparaíso es la más afectada con los cortes de luz, con 230.993 clientes sin suministro eléctrico, según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 19:00 horas.

Le siguen la Araucanía con 72.260, Coquimbo con 44.769 y Los Lagos con 17.216, mientras que la Metropolitana registra 25.725. En todo caso, la SEC resaltó que el 94% de los clientes del país se encuentra con suministro normal.

En Valparaíso, en tanto, el gerente de Operación de Chilquinta Distribución, Luis Sepúlveda, explicó que las fuertes rachas de viento han multiplicado las interrupciones por la caída de árboles, ramas, techumbres y otros objetos sobre la red eléctrica.

Además, la empresa expresó su preocupación por el Valle de Aconcagua, donde se registran importantes daños en Panquehue y San Felipe debido a postes caídos y líneas cortadas por arrastre de ramas.

Asimismo, en el sector de Achupallas de Viña del Mar, un vehículo impactó un poste y provocó la caída de otros seis.

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