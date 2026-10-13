La “puerta giratoria” acecha en el plan de Valparaíso: más de 25 detenidos de “La Jauría” y solo uno en prisión preventiva

Un escenario de inseguridad, impotencia y frustración se vive a diario en las calles del plan de Valparaíso. En el marco de diversos operativos preventivos y fiscalizaciones, más de 25 personas vinculadas a la denominada “La Jauría” han sido aprehendidas en apenas dos semanas. Este grupo criminal, integrado por jóvenes y adolescentes de entre 13 y 20 años, opera en masa, con grupos de hasta diez sujetos, para sustraer celulares, joyas y otras pertenencias de valor a transeúntes, turistas, mujeres y adultos mayores, mediante robos por sorpresa y con violencia.

Sin embargo, las cifras policiales contrastan con el destino judicial de los aprehendidos. Según reportó Meganoticias, la policía mantiene una base de datos con al menos 75 perfiles identificados y vinculados a este tipo de ilícitos en la comuna porteña. Pese al monitoreo y a las constantes detenciones, la baja penalidad de los delitos imputados, la condición de menores de edad de la mayoría de los involucrados y la demora de los procesos investigativos dificultan la aplicación de medidas cautelares más gravosas. Esta situación provoca que casi la totalidad de los imputados vuelva a las calles de manera inmediata. Hasta la fecha, solo un sujeto de 20 años permanece en prisión preventiva.

El agresivo modus operandi de la banda ha quedado registrado en sectores de alta afluencia comercial y vehicular, como avenida Pedro Montt, plaza Sotomayor, avenida Errázuriz y el eje de avenida Argentina con Chacabuco. Ante la percepción de impunidad y la reiteración de estos hechos, vecinos y comerciantes incluso han participado en detenciones ciudadanas para defenderse de los atracos.

Con el objetivo de profundizar en el impacto social de este fenómeno, el equipo de Puranoticia.cl recorrió el sector céntrico de la Ciudad Puerto y conversó con vecinos, trabajadores y peatones. Durante el diálogo, los entrevistados expusieron visiones contrapuestas sobre el rol de la justicia, la responsabilidad penal juvenil y las posibles soluciones frente a los delitos atribuidos a este grupo.

VOZ DE LA CIUDADANÍA

Para gran parte de quienes transitan diariamente por el centro de Valparaíso, la rápida liberación de los jóvenes detenidos contribuye a perpetuar una sensación de desprotección e impunidad frente a los hechos delictivos.

Guillermo, transeúnte abordado en avenida Pedro Montt, manifestó su preocupación por la aparente falta de consecuencias que perciben algunos jóvenes al delinquir, así como por la captación de menores para participar en actividades delictivas:

“Hay inseguridad por el hecho de que si las personas, tienen conocimiento de que al momento de delinquir o que lo que hagan después van a salir en libertad. (…) Les da lo mismo. O sea, dependiente que los lleven presos o ya saben que van a salir libres. Entonces es como que una puerta giratoria”.

Además, agregó que “el hecho de que los jóvenes están siendo captados, (…) no tienen ningún interés por querer tener un trabajo, por salir adelante. Entonces los niños, ¿qué hacen? Los toman y les dan como la oportunidad de tener plata fácil”.

Por su parte, Leonardo, conductor con 50 años de experiencia en el rubro, criticó duramente el actuar de los jueces y planteó la necesidad de modificar la forma en que se juzga a los adolescentes involucrados en delitos:

“Es una rabia completa que tengo, porque se malgasta carabineros, los tienen detenidos, después los sueltan. Es una puerta giratoria, pero está bien eso que se los lleven detenidos. Aquí en la culpa la tienen los jueces, a los menores de edad ya tendrían que estar juzgándolos. Llega a dar miedo andar por acá”.

Añade además que “ya tendrían que estar juzgándolos como adultos, porque nacieron así, ya que se ríen de carabineros, ellos salen y se vuelven a reír de carabineros”.

En la misma línea, Gabriela, estudiante universitaria que debe desplazarse diariamente sola para asistir a clases y acudir a su trabajo, expresó su indignación ante la falta de seguridad y cuestionó que la edad de los involucrados sea un factor para que permanezcan en libertad:

“Me da rabia porque no hay justicia acá. No hay nada, no hay nada de seguridad para mí ni para nadie. ¿Solamente porque son niños, son jóvenes, significa que van a tener que estar en libertad?”.

La estudiante además aborda que “ellos van a salir de la cárcel o la comisaría y después van a seguir haciendo lo mismo para que los vuelvan a detener y volver a salir (…) Entonces esto es un círculo vicioso”.

Una visión distinta planteó Francisco, docente de la zona, quien sostuvo que la solución no debería centrarse en el encarcelamiento, sino en abordar las carencias sociales, familiares y educativas que podrían estar detrás de las conductas delictivas:

“Yo creo que las cárceles no deberían existir, a esos jóvenes les faltaron oportunidades y hay que cuestionar, revisar la ficha social de los padres, (…) esos jóvenes quedaron abandonados por la familia y por el Estado”.

Además, agrega que “Más educación, más posibilidades de formación profesional, técnico, (…) faltan instrumentos para que los jóvenes no tengan que hacer maldades. Yo creo que esos jóvenes son muy infelices porque una muestra es que todo lo publican en las redes sociales, todo lo que hacen”.

Mientras las policías refuerzan los patrullajes e intentan contener los delitos en los sectores más concurridos de la comuna, el debate sobre la responsabilidad penal juvenil, las medidas cautelares y la efectividad de la respuesta judicial continúa entre las principales preocupaciones de la ciudadanía en Valparaíso.

PURANOTICIA