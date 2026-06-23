La Ligua pide apoyo de Carabineros para reforzar su seguridad y el Plan Verano 2027

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la comuna y coordinar acciones para enfrentar el aumento de población durante la temporada de verano 2026/2027, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, sostuvo en Santiago una reunión de trabajo con el subdirector general de Carabineros, general inspector Enrique Monrás.

Durante la cita, las autoridades abordaron diversas materias relacionadas con la prevención del delito, el trabajo conjunto entre el municipio y Carabineros, además de la necesidad de reforzar la presencia policial en la comuna.

Asimismo, se analizaron los requerimientos operativos para el desarrollo del Plan Verano 2027, considerando el significativo aumento de visitantes que registra esta comuna de la región de Valparaíso durante la temporada estival.

El alcalde Pallares señaló que "tenemos buenas noticias: vamos a recibir apoyo para el Plan Verano, vamos a estar trabajando en conjunto con nuestro general para mejorar la seguridad en nuestra comuna de La Ligua. Fue una reunión bastante grata y esperamos tenerlo pronto por nuestra zona”.

Por su parte, el general inspector Monrás valoró la instancia indicando que "estamos muy interesados en trabajar temas de seguridad para nuestra institución, y obviamente, apoyar en todo lo que sea al alcalde en temas de seguridad. No tan sólo ahora, sino también pensando a futuro en lo que tenga que ver con el Plan Verano”.

Cabe hacer presente que desde la Municipalidad de La Ligua destacaron que estas gestiones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad comunal, mejorar la coordinación con las policías y avanzar en medidas que permitan entregar mayor tranquilidad a los vecinos de esta comuna.

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