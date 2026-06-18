La Ligua clama por nuevo hospital: Alcalde traslada demanda al Ministerio de Salud

El alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, sostuvo una reunión de trabajo en Santiago con la ministra de Salud, May Chomali, con el objetivo de plantear las principales necesidades que enfrenta la comuna en materia sanitaria.

Durante el encuentro, la autoridad comunal insistió en la urgencia de avanzar en la construcción de un nuevo Hospital Provincial para La Ligua.

El jefe comunal explicó que se requiere un recinto que permita aumentar la complejidad de las prestaciones, mejorar el equipamiento disponible y fortalecer la dotación de profesionales para responder a la demanda de la provincia de Petorca.

Además, se abordaron otras iniciativas vinculadas a la red de salud local, entre ellas la necesidad de ampliar la capacidad de atención del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Raúl Sánchez Bañados, la construcción de un nuevo Cesfam en Valle Hermoso y la habilitación de una sala de diálisis en el Hospital de La Ligua.

Tras la cita con Chomali, el alcalde Pallares señaló que "nos reunimos con la ministra de Salud y todo su equipo para abordar el tema del Hospital Provincial, que es urgente para nuestra comuna y una prioridad para nuestros vecinos. También analizamos otras necesidades importantes relacionadas con la atención primaria y la infraestructura sanitaria. La ministra acogió muy bien nuestras peticiones".

En la cita también participaron el senador Andrés Longton y el diputado Cristian Mella, quienes respaldaron los requerimientos presentados por el jefe comunal.

Desde el Municipio de La Ligua señalaron, además, que continuarán realizando gestiones ante las distintas autoridades para impulsar la construcción de un nuevo Hospital Provincial, iniciativa que no sólo beneficiaría a los habitantes de La Ligua, sino también a todas las comunas pertenecientes a la provincia de Petorca.

PURANOTICIA