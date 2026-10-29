La cara más dura del desempleo regional: provincias de Marga Marga y Valparaíso suman casi 65 mil personas sin trabajo

El desempleo no afecta de la misma manera a todos los territorios de la región de Valparaíso. Aunque la tasa regional alcanzó un 9,9% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, las cifras desagregadas por provincia muestran diferencias relevantes, con dos territorios que superaron el 10% de desocupación y otros que se ubicaron por debajo del promedio regional.

Los datos forman parte de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que permite observar cómo se distribuyen la fuerza de trabajo, la ocupación y la desocupación en las provincias de Valparaíso, San Antonio, San Felipe y Marga Marga, además del Área Metropolitana, compuesta por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.

Bajo este contexto, la provincia de Marga Marga registró la mayor tasa de desocupación entre los territorios considerados, con un 10,7%, cifra que supera en 0,8 puntos porcentuales el indicador regional. En esta zona –que comprende las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué– la fuerza de trabajo alcanzó las 195.872 personas, de las cuales 174.938 estaban ocupadas y 20.934 desocupadas.

Asimismo, los datos entregados por el INE este jueves 29 de octubre muestran que Marga Marga presentó una tasa de ocupación de 52,5%, la más baja de los territorios incluidos en la comparación, mientras que su tasa de participación laboral llegó al 58,8%.

Por otra parte, la provincia de Valparaíso también superó el promedio regional, con una tasa de desocupación de 10,3%, equivalente a 0,4 puntos porcentuales por sobre el 9,9% registrado en la Quinta Región. En términos absolutos, concentró 43.727 personas desocupadas, la mayor cantidad entre las provincias de la tabla dada a conocer.

En este territorio compuesto por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Casablanca y Juan Fernández, la fuerza de trabajo se estimó en 426.125 personas, con 382.397 ocupadas. En tanto, la tasa de participación provincial llegó al 60% y la tasa de ocupación se situó en el 53,9%.

En la conurbación del Gran Valparaíso –que agrupa a las cinco comunas más habitadas de la región– la tasa de desocupación alcanzó el 10,1%, también por encima del promedio regional. El indicador corresponde a una fuerza de trabajo de 545.423 personas, de las cuales 490.355 estaban ocupadas y 55.068 desocupadas.

La tasa de participación laboral en estas cinco ciudades llegó al 60,2%, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en el 54,1%, según los datos del INE.

POR DEBAJO DEL PROMEDIO

En contraste con las cifras de Marga Marga y Valparaíso, la provincia de San Antonio presentó una tasa de desocupación de 4,9%, la más baja de los territorios comparados y cinco puntos porcentuales inferior al indicador regional.

En el territorio compuesto por las comunas de San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, El Quisco, El Tabo y Algarrobo, la fuerza de trabajo alcanzó las 90.409 personas, mientras que la población ocupada llegó a 86.004. La tasa de participación, en tanto, se situó en el 57% y la de ocupación, en el 54,2%, según la Encuesta Nacional de Empleo.

Por su parte, la provincia de San Felipe de Aconcagua registró una tasa de desocupación de 7,5%, por debajo del promedio regional. En esta zona de la región, la fuerza de trabajo se estimó en 86.415 personas y la ocupación, en 79.914.

Este territorio –compuesto por San Felipe, Llay Llay, Putaendo, Santa María, Catemu y Panquehue– presentó una tasa de participación laboral de 60,6%, la más alta de la comparación, y una tasa de ocupación de 56,1%, también superior a la registrada en las demás provincias y en la conurbación del Gran Valparaíso.

PURANOTICIA