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Kast se reunió con presidentes de los partidos oficialistas en el palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar

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La cita se produce en medio de la polémica por los decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para la rebaja de penas de condenados por delitos sexuales y además, en medio del paro que mantienen gremios transportistas a lo largo del país.

Kast se reunió con presidentes de los partidos oficialistas en el palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar
Martes 10 de noviembre de 2026 22:01
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El Presidente José Antonio Kast se encuentra reunido con los presidentes de los partidos que respaldan al Gobierno, en el palacio presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar.

La cita se produce en medio de la polémica por los decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para la rebaja de penas de condenados por delitos sexuales y además, en medio del paro que mantienen gremios transportistas a lo largo del país.

Sobre el objetivo del encuentro se refirió el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien señaló que “esto es parte de las reuniones periódicas que estamos teniendo con el Presidente de la República junto a los presidentes de partidos oficialistas”.

El senador añadió que la cita “es muy oportuna” por los temas que marcan la coyuntura legislativa, como el avance del Presupuesto para el próximo año y de los proyectos de seguridad.

Además, el parlamentario defendió al ministro Fernando Rabat, destacando que “son pocas las personas que tienen el dominio de las materias que se discuten legislativamente”.

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