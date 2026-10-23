Karla Rubilar y falta de calle del Gobierno de Kast: "Ahí entiende cosas que desde La Moneda no ve con la nitidez que debiera"

La polémica por las rebajas de penas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo flanco para el Gobierno de José Antonio Kast, ya que la controversia ha generado cuestionamientos desde todos los sectores políticos –incluidos los oficialistas– debido a las decisiones adoptadas durante la actual administración y ha instalado el debate sobre la responsabilidad política frente a medidas que afectan a víctimas de delitos especialmente graves.

En medio de este escenario, la exministra vocera de Gobierno y de Desarrollo Social, Karla Rubilar, abordó el tema en conversación con Puranoticia.cl, instancia en la que apuntó a problemas en el diseño político del Ejecutivo y a la necesidad de que sus autoridades tengan mayor contacto con la realidad de las personas. La exsecretaria de Estado, pese a formar parte del oficialismo, ha manifestado diferencias con La Moneda desde el inicio del mandato, entre ellas por la salida de la exdirectora de SernamEG que enfrentaba un cáncer y por el término del programa "Yo Elijo mi PC".

A juicio de Rubilar, una de las dificultades de la administración radica en que las decisiones no siempre consideran con suficiente claridad las necesidades y preocupaciones que se expresan fuera de Palacio, lo que se denomina como "falta de calle". Por ello, planteó que el trabajo en terreno debe ser una prioridad para quienes integran el Gobierno, desde los ministros hasta las autoridades regionales.

"Yo creo que los gobiernos llegan de una manera y en el proceso se aprenden ciertas cosas que quizás no se vieron con nitidez en la campaña, y eso se va adquiriendo en la conexión con los dirigentes, se va adquiriendo en la conversación con los parlamentarios, se va adquiriendo con la realidad, con la calle", sostuvo.

En esa línea, fue enfática en la importancia de que las autoridades mantengan una presencia activa en las comunidades, afirmando que "es indispensable que los ministros, los subsecretarios, los directores de servicio, los seremis, estén mucho en la calle, porque cuando uno está ahí, escucha a los ciudadanos, levanta alertas, entiende cosas que desde La Moneda probablemente no ve con la nitidez que debiera".

CRÍTICAS AL DISEÑO POLÍTICO

La exministra vinculó esta necesidad de mayor conexión con la ciudadanía con lo que considera problemas en la forma en que el Gobierno ha organizado su conducción política y comunicacional. Según planteó, los cambios realizados hasta el momento no han logrado resolver esas dificultades.

"Yo creo que hay un problema de diseño y lo he tratado de transmitir con mucho respeto, un problema de diseño político que no ha ido funcionando", afirmó.

Como antecedente, Rubilar cuestionó las modificaciones aplicadas a la estructura comunicacional del Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que "tenemos el tercer diseño comunicacional en siete meses", luego de que inicialmente existiera un esquema tradicional de vocería, con la particularidad de que la exministra Sedini no participaba directamente en el comité político donde se adoptaban las decisiones.

Posteriormente, se optó por fusionar el Ministerio del Interior con la Vocería de Gobierno, una fórmula que, a su juicio, tampoco habría dado resultado.

Sus cuestionamientos no se limitan a la organización interna del Ejecutivo. Rubilar recordó que también salió a manifestar sus diferencias cuando se abrió el debate por el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares, debido a que, según señaló, el Presidente Kast había comprometido que ese ajuste no afectaría los derechos sociales.

"Cuando uno cree que hay ciertas decisiones que el Gobierno por el que uno votó no van en la línea de los compromisos que se hicieron en su momento (...) evidentemente no me quedó otra que salir a manifestar de que yo creía que ese no era el camino", explicó la exsecretaria de Estado en entrevista con Puranoticia.cl.

PIDE SEÑAL DE KAST

La controversia por las condenas de personas responsables de delitos sexuales contra menores constituye, para la exministra, otro escenario en el que considera necesario expresar públicamente sus diferencias con el Gobierno.

"Ahora estamos en otra situación muy compleja, que tiene que ver con la protección de los niños y niñas vulneradas, aquellos que lamentablemente están viviendo uno de los delitos más terribles, que es la violación o el abuso sexual infantil. Y frente a eso, tampoco me es posible callar porque creo que hay momentos en los cuales uno tiene que ser capaz de manifestar su discrepancia por situaciones tan difíciles como ésta, cuando es su propio Gobierno", señaló.

Rubilar dijo tener la convicción de que Kast, quien se ha definido como un mandatario "pro-familia" y defensor de la niñez, no respaldaría una decisión de esta naturaleza si conociera sus alcances. Por lo mismo, pidió que el jefe de Estado se pronuncie públicamente y entregue una señal respecto de lo ocurrido.

"Tengo la certeza de que el Presidente José Antonio Kast, que es un hombre que se ha definido siempre como pro-familia, pro-defensor de la niñez, en particular de la infancia vulnerada, pudiera querer bajo ningún parámetro rebajar condenas de delitos tan graves como este. Entonces, a mí me gustaría que saliera a decirlo", manifestó.

En particular, planteó que el Mandatario debiera expresar lo señalado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de que no habría sabido de las rebajas y que, de haber estado al tanto, no las habría permitido. Además, pidió que se establezca que no se firmarán administrativamente nuevas rebajas de condena de este tipo.

CONTRASTE CON PIÑERA

Para fundamentar su postura, Rubilar comparó la situación con lo ocurrido durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera. Aseguró que en ese período se rechazaron las solicitudes de rebaja de condena y que se impulsó una modificación legal para excluir determinados delitos de esa posibilidad.

"No tengo ninguna duda de que el Presidente Piñera jamás habría firmado una rebaja de condena administrativa, alguna rebaja que no lo hubiese obligado la Corte Suprema", afirmó.

La exministra agregó que, durante ese Gobierno, las solicitudes fueron rechazadas y que el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó un proyecto que fue aprobado de manera unánime en febrero de 2022 para sacar estos delitos de las posibilidades de rebaja de condena.

Finalmente, Rubilar defendió su decisión de cuestionar a la administración de Kast pese a haber respaldado su llegada a La Moneda. Señaló que consideraba al actual Mandatario una mejor alternativa que la entonces candidata Jeannette Jara y recordó que, según indicó, el 58% de los chilenos y chilenas también optó por él.

"Es por eso mismo que creo que tengo la responsabilidad de salir a alzar la voz cuando creo que las cosas no están bien", sentenció.

PURANOTICIA