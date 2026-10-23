Junji e Integra abren postulaciones 2027 a salas cuna y jardines infantiles de la región de Valparaíso: revisa hasta cuándo hay plazo

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra dieron inicio a la Campaña de Postulación y Matrícula 2027 de la red pública de Educación Parvularia. En la región de Valparaíso, el hito de lanzamiento se realizó en la plaza María Luisa Bombal de Viña del Mar, desde donde se compartió información y orientó a las familias sobre el proceso de postulación, para lo cual también se contó con stands informativos y de apoyo para acercar la oferta pública de educación parvularia.

La red pública de educación parvularia ofrece alternativas para que las familias encuentren una sala cuna o jardín infantil que responda a las necesidades de sus niños y niñas. La invitación es a conocer la oferta disponible, informarse sobre los establecimientos y aprovechar esta etapa para brindarles nuevas oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo integral.

El proceso de postulación masiva para el año 2027 se encuentra abierto desde el 19 de octubre y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Las familias pueden conocer la oferta de Junji y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), así como acceder a sus plataformas de postulación, a través de www.todosaljardin.cl. En el caso de Fundación Integra, las postulaciones se realizan en www.integra.cl. Además, quienes necesiten orientación pueden acercarse directamente a los establecimientos para resolver sus dudas y recibir apoyo durante el proceso.

En este nuevo periodo de inscripción y matrícula, la Red Pública de Educación Parvularia busca destacar esta etapa formativa inicial como la más crucial en el desarrollo humano. A través del juego, la interacción entre pares y el acompañamiento de equipos pedagógicos calificados, los jardines infantiles y salas cuna potencian el desarrollo del lenguaje, las habilidades socioemocionales, la creatividad y la autonomía.

El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, señaló que “Todos al Jardín es el llamado que estamos realizando desde Viña del Mar, invitando a todas las familias a matricularse en salas cuna y jardines infantiles de la región de Valparaiso. Para nuestro Ministerio de Educación y para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, la primera infancia y la educación desde los primeros años es clave para los aprendizajes, es precisamente en estos niveles donde se ven y se trabajan las bases para así lograr trayectorias educativas exitosas”.

En tanto, Patricia Escobar, directora regional de Integra, señaló que “nos articulamos y nos unimos en esta campaña de Todos al Jardín por la importancia que ésta tiene para que nuestros niños y niñas, desde los 3 meses hasta los 4 años de edad puedan asistir al Jardín infantil. Es por esto que invitamos a todas las familias, las personas interesadas, a que se dirijan a nuestros jardines infantiles y por, sobre todo, invitarles a que postulen”.

Por su parte, la directora regional (s), de Junji, Beatriz Lagos, explicó que “el rol fundamental que tenemos es disponer los espacios educativos que tenemos, nuestra infraestructura, nuestras funcionarias, todas capacitadas y, en estos momentos en forma especial, estamos muy interesados en que las familias, las mamás, los papás, los cuidadores, postulen a nuestros jardines infantiles, estos están preparados para poder recibirles. Recuerdo nuevamente la fecha de Inscripción, inició el 19 de octubre, finaliza el 27 de noviembre”.

Como parte de las mejoras continuas en la gestión institucional, la Subsecretaria de Educación Parvularia, puso a disposición una plataforma web www.todosaljardin.cl que reduce las barreras de acceso e invita a #TodosAlJardin.

Entre sus principales atributos destacan la navegación intuitiva y responsiva, con una interfaz adaptable a smartphones, facilitando la postulación desde cualquier lugar. Además, se ofrecerá un proceso simplificado, con un menor número de pasos requeridos para completar la postulación de uno o más párvulos. Por último, para aquellos usuarios sin acceso a internet, los jardines infantiles y las oficinas de Atención Ciudadana regionales actuarán como puntos de postulación asistida.

PURANOTICIA