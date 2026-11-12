Juan Fernández enfrenta situación crítica por riesgo de desabastecimiento de gas y combustible tras falla logística marítima

Juan Fernández atraviesa una compleja situación de emergencia luego de que la Motonave Antonio (Transmarko), operador marítimo encargado del abastecimiento periódico de la isla, retornara al continente sin embarcar los cilindros de gas vacíos ni los estanques de combustible. Esta falla logística impide que dichos envases sean recargados en Valparaíso, amenazando directamente la disponibilidad de suministros esenciales tanto para los hogares como para la actividad productiva del territorio insular.

Al respecto, el alcalde subrogante de Juan Fernández, Edinson Bustamante, entregó detalles en conversación con Puranoticia.cl sobre el origen de este problema y el impacto inmediato que genera en la población local:

"Nos encontramos en este momento en una situación de emergencia, ya que recién el domingo pasado la Motonave Antonio, operador marítimo que nos abastece con productos de la comuna, se regresó al continente sin llevarse tanto los cilindros de gas vacíos como los estanques de combustible. Esto lógicamente genera un problema de desabastecimiento ya que (...) no tendríamos estos cilindros de gas, ni tampoco el estanque de combustible (...). Esto puede afectar no solo el consumo domiciliario, a través del gas, sino que también puede afectar nuestra principal economía como lo es la pesca".

Tras consultar a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes —entidad mandante y fiscalizadora del servicio marítimo—, el municipio fue notificado de que la decisión de zarpar sin la carga respondió a factores climáticos que impidieron operar con normalidad en el muelle. Sin embargo, la autoridad comunal reconoció que la situación resulta llamativa, considerando episodios similares ocurridos anteriormente:

"Para nosotros también es extraño, aunque no puedo juzgar intenciones de que no tengo evidencia ni antecedentes claros a la vista para poder determinar la responsabilidad exacta ni las consecuencias (...) no es la primera vez que ocurre. En otras oportunidades ha ocurrido también que hemos tenido problemas de abastecimiento en la isla precisamente por temas meteorológicos".

Dado que la embarcación comercial realiza apenas dos viajes al mes y el trayecto marítimo desde Valparaíso tarda entre 40 y 48 horas, la administración comunal activó gestiones paralelas para evitar que la isla quede desabastecida durante las próximas semanas. Sobre las coordinaciones de urgencia emprendidas junto a la autoridad marítima, el jefe comunal explicó:

"El alcalde titular está gestionando con la Armada de Chile la posibilidad de poder traer a través de su buque los cilindros acá al territorio. Esto porque el buque armada a través de la emergencia, y por la emergencia tienen un viaje a Rapa Nui. La idea es que en el regreso desde Rapa Nui, este buque llegue acá a Juan Fernández, que tendría que hacer mañana al mediodía, para poder trasladar estos cilindros y este estanque al continente".

Actualmente, equipos técnicos del municipio realizan un catastro para determinar con exactitud cuántos días de autonomía le quedan a la comuna respecto al stock disponible de combustible y cilindros de gas de 5, 15 y 45 kilos. Frente a la recurrencia de estos inconvenientes, Bustamante enfatizó la urgencia de instaurar protocolos definitivos de contingencia:

"Es prioridad para nosotros es que nos anticipemos y podamos salir de esta emergencia lo más posible. Que todas las acciones que se tomen y las medidas que se tomen sean permanentes y no solamente esperar que ocurra una situación nuevamente y recién ir a actuar. Esperemos que a partir de esto también se puedan establecer coordinaciones y mesas de trabajo para poder establecer medidas que sean permanentes".

Finalmente, desde el municipio reiteraron el llamado a los organismos sectoriales, la Delegación Presidencial y las empresas privadas involucradas para definir un plan alternativo claro que garantice la conectividad y el suministro continuo de los elementos básicos en el archipiélago.

PURANOTICIA