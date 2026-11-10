Joven de 18 años fue baleado en confuso incidente registrado en zona residencial de Quillota: investigan posible asalto

Un joven de 18 años debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial luego de recibir un impacto de bala en un confuso incidente registrado el domingo en Quillota.

Producto de lo ocurrido, el Ministerio Público instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, quienes entrevistaron a la víctima y luego empadronaron el lugar en la búsqueda de testimonios de posibles testigos.

También se solicitó recopilar imágenes de las cámaras de televigilancia de la calle Río Maipo, en la villa Jardines de Aconcagua, con tal de encontrar evidencias que permitan esclarecer el hecho que derivó en los disparos hacia la vícitma.

Si bien, las causas del incidente se mantienen en investigación, trascendió que el hecho habría ocurrido en el contexto de un asalto, situación que deberá ser zanjada por las indagatorias que realiza el personal de la policía uniformada en la comuna.

Cabe hacer presente que el joven de 18 años fue asistido por personal de salud, quien luego lo trasladó hasta un centro asistencial de la zona para recibir asistencia médica.

PURANOTICIA