Joven amenazó de muerte a su madre y a su padrastro con un arma cortante en Limache

Momentos de terror vivió una mujer de 48 años y su pareja, de 55, luego que el hijo de ella los amenazara de muerte con un arma cortante al interior de su domicilio, ubicado en el condominio Valle de Limache, comuna homónima.

El episodio habría comenzado cuando el padrastro se acercó a su dormitorio para recordarle que debía tomar sus medicamentos. La solicitud habría provocado el enojo del hijastro, quien reaccionó amenazándolo de muerte.

La situación escaló cuando la madre intentó intervenir. En ese momento, el joven de 20 años habría tomado un arma cortante desde la cocina y amenazado a ambos, quienes debieron escapar a una habitación del segundo piso para resguardarse.

Mientras la pareja permanecía refugiada, el imputado destrozó muebles y electrodomésticos de la casa. Luego, también habría causado daños en las ventanas y los parabrisas del auto de su madre. El perjuicio total fue avaluado en $38 millones.

Cabe hacer presente que las víctimas lograron alertar a Carabineros, cuyo personal concretó la detención del acusado, quien ya compareció ante el Juzgado de Garantía de Limache, donde se decidió suspender el procedimiento a la espera de pericias psiquiátricas. De igual forma, se decretaron medidas cautelares que obligan al joven a abandonar el hogar común y le prohíben acercarse a su madre y a su padrastro.

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