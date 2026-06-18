Jefe de bancada del PDG reconoce que aún no deciden si dar libertad de acción o actuar en bloque en acusación constitucional contra Grau

El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada del Partido de la Gente (PDG), reiteró que aún no toman una decisión generalizada respecto de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

"Hay dos caminos y aún no resolvemos al respecto: que todos votemos alineados a favor de la acusación o que demos libertad de acción. Es que hay legítimas dudas respecto de las argumentaciones del libelo", dijo el parlamentario a Radio 13C.

Así dejó en el aire a quienes sostienen que los diputados PDG apoyarán en conjunto la acción.

Según Valenzuela, "un argumento se basa en la equivocación en las proyecciones de la economía, lo que enfatizan los título cuatro y dos. Pero por otra parte, en los capítulos uno y tres se abordan los temas de probidad, de haber ocultado información respecto de la deuda y del déficit de diez mil millones de dólares, lo que es cercano a tres puntos del PIB".

El representante del distrito 7 de la región de Valparaíso señaló que "en el PDG estamos deliberando al respecto, no sólo aplazando la decisión".

Añadió que "hay que discutir si otros gobiernos también han pateado la deuda, así como otros aspectos, para tomar uno de los dos caminos señalados, ambos legítimos".

El congresista dijo que "en partidos oficialistas también hay conversaciones internas sobre cómo votarán la acusación, porque existen dudas sobre lo que se puede desencadenar a futuro con el actual ministro de Hacienda (Jorge Quiroz)".

Respecto de la posibilidad de una futura acusación contra Quiroz, el diputado del PDG señaló que "no estoy de acuerdo con ella si ahora se está especulando sobre posibles errores suyos a futuro por proyecciones económicas. Una acusación como la actual no sólo se basa en eso, sino que también con chutear la deuda y tener un gran déficit. Hoy no me puedo adelantar en ese escenario”.

El diputado Valenzuela precisó que "no me gusta que se ‘chacree’ esta herramienta constitucional de la acusación, por lo que el que salga a acusar debe estar muy convencido. Por eso en el PDG nos estamos dando un tiempo".

"Esto es algo muy complejo, por eso los diputados están calibrando todo. Y también hay un cálculo político en momentos en los que en el Senado se negocia la megarreforma, por lo que quienes acusan pueden quedar fuera de juego", añadió.

Por último, Valenzuela se refirió a lo que plantea su colega de bancada, Pamela Jiles, quien pide ir también contra el expresidente Gabriel Boric.

"Su argumento es que hoy se ocupa un fusible (Nicolás Grau) por el mal manejo de las finanzas públicas, y creo que la diputada tiene un punto al respecto. Pero esa es una opinión de ella, y como en el PDG funcionamos con el concepto de democracia hasta que duela, cada miembro de la bancada hace valer su postura y luego se toma una decisión democrática para tener orden".

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