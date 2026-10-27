Jardines, colegios y universidades de la región Valparaíso participarán en simulacro de terremoto y tsunami este 5 de noviembre

Las comunidades educativas de la región de Valparaíso deberán poner a prueba sus protocolos de evacuación este jueves 5 de noviembre, cuando se realice un simulacro de terremoto y tsunami dirigido a establecimientos educacionales.

La actividad abarcará las 38 comunas, tanto continentales como insulares, e incluirá a jardines infantiles, colegios e instituciones de educación superior, con el propósito de ejercitar la respuesta ante una emergencia de estas características.

El inicio del operativo está previsto para las 12:30 horas, cuando se emitirá una señal sonora que se prolongará durante dos minutos. A partir de ese momento, estudiantes, docentes, funcionarios y demás integrantes de las comunidades participantes deberán evacuar sus recintos y dirigirse a los puntos de encuentro seguros.

Desde Senapred confirmaron que no se utilizará el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para desarrollar este simulacro, por lo que la activación se realizará mediante la señal sonora contemplada en el procedimiento.

"Senapred Valparaíso y la Seremi de Educación invitan a jardines infantiles, establecimientos escolares e instituciones de educación superior a practicar su respuesta ante un sismo de mayor intensidad y tsunami", señalaron desde la entidad a cargo de las emergencias en nuestro país.

Asimismo, dieron a conocer que "el objetivo es fortalecer una cultura preventiva y de autocuidado en toda la comunidad educativa".

La actividad considera una hora de desplazamientos y evaluación de los protocolos, por lo que se espera que las labores concluyan cerca de las 13:30 horas. Una vez finalizado el ejercicio, los establecimientos educacionales de la región podrán retomar sus actividades académicas con normalidad.

Cabe hacer presente que en el caso de Rapa Nui, el simulacro tendrá una fecha distinta y se llevará a cabo el martes 10 de noviembre, como parte de las acciones preventivas contempladas para las comunidades educativas de la región.

PURANOTICIA