Ivo Jiménez renuncia a la Dirección del SLEP Aconcagua tras formalización por presunto fraude al fisco en la Municipalidad de Til Til

La Dirección de Educación Pública confirmó la salida de Ivo Jiménez Hidalgo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aconcagua, luego que el militante de Renovación Nacional (RN) presentara su renuncia voluntaria al cargo de subdirector de Administración y Finanzas, responsabilidad desde la cual comenzó a ejercer la dirección ejecutiva subrogante de la entidad educativa.

La desvinculación se concretó en medio de la causa penal que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, vinculados a su anterior desempeño como secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til.

Tras su salida, se indicó que Alejandra Meza Veas asumió en su reemplazo, mientras un equipo de la Dirección de Educación Pública se trasladó hasta las dependencias del servicio para contribuir a mantener su funcionamiento.

INVESTIGACIÓN POR GASTOS CUESTIONADOS

Los antecedentes de la causa se remontan a hechos que habrían comenzado en agosto de 2019, cuando Jiménez se desempeñaba en la Corporación Municipal de Til Til.

Las acciones judiciales presentadas por el Municipio y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apuntaban a la autorización de devoluciones de gastos considerados improcedentes, que habrían favorecido al propio exfuncionario.

Según las imputaciones, se habrían emitido cheques a su nombre con cargo a recursos destinados a educación, generando un perjuicio fiscal de $3.276.596.

En el marco de esta investigación, el 9 de junio de 2025, el Juzgado de Garantía de Colina decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para Jiménez.

Además, el imputado realizó un depósito judicial de un millón de pesos ($1.000.000) con el propósito de reparar el eventual daño ocasionado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la Tenencia de Carabineros de Til Til confirmó a medios aconcagüinos que el exfuncionario ha cumplido con la obligación de firma periódica, con registros actualizados hasta el 1 de octubre de 2026.

CAUSA PENAL SIGUE EN DESARROLLO

Cabe hacer presente que la investigación aún no concluye. El pasado 4 de septiembre de 2026, el tribunal autorizó ampliar el plazo de las diligencias por otros 45 días, debido a peritajes pendientes del Laboratorio de Criminalística (Lacrim).

La salida de Jiménez del Servicio Local de Educación Pública de Aconcagua se produce, así, mientras continúa el proceso judicial destinado a esclarecer los hechos investigados y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Por último, importante es precisar que las imputaciones corresponden a hechos que siguen bajo investigación y no constituyen una condena judicial.

PURANOTICIA