Un procedimiento policial se desarrolla durante la mañana de este miércoles en el sector de Belloto Norte, en la comuna de Quilpué, luego del hallazgo de un hombre fallecido en plena vía pública.

El hecho se registró en calle Lincoyán, a la altura de Chito Faro, en las inmediaciones de su conexión con calle Frutillar, hasta donde concurrieron equipos de emergencia y personal policial para realizar las primeras diligencias.

En el lugar trabajan funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes buscan establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

Por el momento, no se han confirmado las causas de la muerte ni se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad de la persona encontrada.

(Noticia en desarrollo)

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