Investigan homicidio frustrado en Valparaíso: joven fue baleado y adolescente golpeado tras ataque con persecución en la Av. Errázuriz

Un hombre de 21 años resultó herido por un impacto balístico en una de sus piernas y un adolescente de 17 sufrió lesiones en la cabeza tras un violento ataque registrado en el plan de la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, los hechos ocurrieron en la intersección de Av. Errázuriz con calle Edwards, donde personal de Carabineros de la 2ª Comisaría Central acudió tras recibir una denuncia por una persona lesionada con arma de fuego.

Según los antecedentes preliminares recopilados por los equipos investigativos, tres personas se encontraban en el lugar cuando dos de ellas fueron abordadas por varios sujetos que descendieron desde una camioneta. La situación derivó en una discusión y amenazas, para luego dar paso a una persecución durante la cual se efectuaron diversos disparos.

"Tres personas se encontraban en el sector y precisamente dos de aquellas habrían sido abordadas por varios sujetos que habrían descendido de una camioneta, iniciándose una discusión, amenazas y posteriormente una persecución, ocasión en la que se habrían efectuado diversos disparos, según información preliminar que se mantenía en ese momento", informó el fiscal Mauricio Díaz.

Como consecuencia del ataque, un joven de 21 años recibió un disparo en una de sus piernas, mientras que un menor de 17 años resultó lesionado en la cabeza, aparentemente tras ser golpeado con un objeto contundente. Ambos fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial, donde permanecen fuera de riesgo vital.

Por instrucción de la Fiscalía, personal policial realizó diversas diligencias en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables. Entre las evidencias levantadas se encuentran varios casquillos de munición calibre 9 milímetros, los que serán sometidos a peritajes.

Asimismo, se efectuaron empadronamientos de testigos y recopilación de antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido en la Ciudad Puerto.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, cuyos detectives continúan desarrollando diligencias para determinar la participación de los involucrados y dar con el paradero de los autores del ataque.

PURANOTICIA