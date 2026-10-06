Intento de robo de cañería provocó fuga de gas que obligó a evacuar a unas 80 personas del Liceo Bicentenario de Viña del Mar

Un operativo de emergencia se desplegó al interior del Liceo Bicentenario Viña del Mar, luego que se detectara una fuga de gas que obligó a evacuar preventivamente a cerca de 80 personas desde el establecimiento ubicado en Dos Norte con Uno Oriente.

Hasta el lugar concurrieron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, cuyos equipos realizaron una inspección para establecer las causas de la emergencia y adoptar las medidas necesarias para controlar el riesgo.

Las diligencias permitieron determinar que la fuga se habría producido luego que desconocidos intentaran sustraer una cañería de gas desde el exterior del liceo. La acción habría provocado daños en la instalación y la posterior emanación.

Frente a esta situación, las personas que se encontraban en el recinto fueron trasladadas a una zona segura mientras se desarrollaban los trabajos de emergencia.

Una vez controlada la situación por parte de la institución voluntaria, se activaron los procedimientos correspondientes y se coordinó la presencia de la empresa encargada de ejecutar las reparaciones necesarias en la instalación afectada.

PURANOTICIA