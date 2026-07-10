Intenso temporal con ráfagas que superaron los 100 km/h causó estragos en Rapa Nui

Como parte de las medidas preventivas adoptadas por el sistema frontal en Rapa Nui, se determinó la suspensión de clases en todos sus establecimientos educacionales, priorizando la seguridad de los estudiantes, sus familias y las comunidades educativas.

Asimismo, se suspendieron los vuelos de salida programados por LATAM para este viernes 10 de julio; esto, con el objetivo de evitar cualquier situación de emergencia derivada de las condiciones meteorológicas.

Los vientos comenzaron a registrarse pasadas las 00:00 horas de este viernes, aumentando progresivamente su intensidad. El primer peak fue informado por la Gobernación Marítima de Hanga Roa a las 04:15 horas, registrándose ráfagas que alcanzaron los 75 kilómetros por hora.

Producto de esta situación, diversos sectores de Hanga Roa presentaron interrupciones en el suministro eléctrico, por lo que los equipos de emergencia de SASIPA activaron sus protocolos de respuesta para atender las contingencias y avanzar en la reposición del servicio.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua advirtieron que las rafagas de viento podrian superar los 100 kilómetros por hora y que, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las condiciones comenzarían a normalizarse conforme avancen las horas.

"Actualmente existen sectores que continúan sin suministro eléctrico. La empresa responsable trabaja para mantener la mayor estabilidad posible del servicio. Sin embargo, hacemos un llamado a la comunidad a desconectar los equipos eléctricos y mantener conectados únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios, considerando que podrian registrarse nuevas interrupciones producto de la intensidad de los vientos", complementaron.

Finalmente reiteraron el llamado a "evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales".

PURANOTICIA