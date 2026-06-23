Intensifican controles y rondas preventivas en cárceles de la región de Valparaíso durante el invierno

En el marco del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026, Gendarmería de Chile reforzó significativamente sus procedimientos de registro, allanamientos y visitas inspectivas en los recintos penitenciarios del país. La medida busca fortalecer el control interno de las unidades penales y anticipar eventuales situaciones que puedan comprometer la seguridad durante la temporada invernal.

Como parte de esta estrategia, la noche de este lunes el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, encabezó una ronda inspectiva sorpresiva en los centros de cumplimiento penitenciario de Casablanca y San Antonio, donde supervisó puestos de vigilancia, módulos de la población penal y dependencias destinadas al trabajo del personal institucional.

Respecto de estos operativos, la autoridad destacó la importancia de la presencia directa en terreno para fortalecer las medidas de seguridad.

“Estas rondas permiten prevenir y detectar cualquier situación anómala que pueda provocar una vulneración a la seguridad de los penales. También permite efectuar acciones correctivas en cuanto a los controles de seguridad. En este tiempo de invierno se intensifican los procedimientos de rondas preventivas tanto a nivel regional como de las unidades penales”.

BALANCE POSITIVO EN SAN ANTONIO

La inspección en el recinto penitenciario de San Antonio se extendió por cerca de dos horas y concluyó pasadas las 21:00 horas. Tras el recorrido, el director regional realizó una evaluación favorable del funcionamiento de la unidad, acompañado por el jefe operativo regional (s), mayor Pablo Gracia Duarte.

“Se encontraba funcionando con todo su personal, funcionando en un régimen interno nocturno normal. Todo el personal debidamente apostado en su puesto de servicio, portando debidamente los elementos de seguridad, y haciendo un uso eficiente en este caso de las medidas de seguridad, los medios tecnológicos y operativos para la función”, detalló la máxima autoridad regional de Gendarmería.

“PLAN NEBLINA’’

En paralelo, Gendarmería informó que el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la unidad penal más grande de la región mantiene activo el “Plan Neblina”, iniciativa diseñada para enfrentar las complejas condiciones climáticas propias del invierno.

El programa contempla el refuerzo de patrullajes preventivos a pie y se complementa con un avanzado sistema tecnológico de seguridad, que incluye más de 800 cámaras de vigilancia y un sistema automatizado de protección aérea destinado a detectar y neutralizar el ingreso ilegal de drones al recinto penitenciario.

Con estas acciones, la institución busca mantener altos estándares de seguridad operativa y reforzar la prevención ante cualquier contingencia que pueda afectar el normal funcionamiento de las unidades penales de la región.

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