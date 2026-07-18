Intensas precipitaciones inundaron el paso bajo nivel del Muelle Barón en Valparaíso

Las consecuencias del sistema frontal volvieron a sentirse con fuerza en la comuna de Valparaíso, esta vez en el sector de Muelle Barón, donde las precipitaciones provocaron una importante acumulación de agua.

El anegamiento se registró específicamente en el paso bajo nivel que permite acceder al muelle, dificultando el tránsito por ese punto del borde costero de la ciudad.

La situación se produjo durante una jornada marcada por las intensas lluvias que han afectado a la región de Valparaíso y generado diferentes inconvenientes en calles, rutas y espacios públicos.

Por el momento, no se han informado personas lesionadas ni daños materiales asociados a este hecho. A raíz de esta situación, se recomendó evitar el sector y mantenerse atento a la información entregada por las autoridades.

PURANOTICIA