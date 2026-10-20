Intensas lluvias provocan inundaciones en al menos dos supermercados de Quillota

Las intensas precipitaciones registradas durante este martes en Quillota han generado complicaciones al interior de dos supermercados de la comuna, donde se reportaron inundaciones y filtraciones de agua en pleno funcionamiento de los mismos.

Uno de los episodios ocurrió en el supermercado Santa Isabel del sector El Sendero, donde el agua comenzó a ingresar desde la techumbre y cayó directamente sobre los pasillos destinados a la venta de abarrotes, lácteos y quesos.

La situación quedó registrada en imágenes que muestran la acumulación de agua al interior del recinto, mientras trabajadores intentaban proteger los productos expuestos a la filtración. Todo esto mientras algunos clientes realizaban sus compras.

El otro establecimiento que presentó inundaciones en el marco del presente sistema frontal corresponde a Tottus, situado en avenida Condell N° 1687.

Hasta el momento, la información disponible apunta a que se encuentran en evaluación los daños y las condiciones de las instalaciones. En el caso del local ubicado en el sector El Sendero, no se había informado de personas lesionadas ni de un eventual cierre del recinto al momento de conocerse los antecedentes.

Ante este escenario, se recomendó a la comunidad circular con precaución por los sectores afectados y evitar transitar por zonas anegadas, mientras se recaban nuevos antecedentes sobre las consecuencias de las precipitaciones.

(Video: Informaciones Quillota 24/7)

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