Intensa búsqueda de mujer desaparecida desde hace ocho días: PDI confirma hallazgo de especies personales en Santo Domingo

Un nuevo antecedente se incorporó a la búsqueda de María Soledad Baasch, mujer de 60 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de octubre, luego que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmara el hallazgo de pertenencias personales en las inmediaciones de la playa Santa María del Mar, en la comuna de Santo Domingo.

El descubrimiento se produjo durante las diligencias efectuadas este domingo 18 de octubre, en el marco de un operativo que reúne a distintas instituciones y voluntarios para intentar localizar a la mujer, quien viajó desde Vitacura hasta el litoral central.

La subprefecto Tatiana García Huidobro, de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI Metropolitana, confirmó el resultado de las labores de rastreo y precisó que las especies encontradas corresponden a la persona desaparecida. "Encontramos algunas especies personales que son de la persona extraviada", señaló la oficial.

El procedimiento contempla la participación de aproximadamente 50 personas, pertenecientes a la Policía de Investigaciones, la Armada, la Defensa Civil y los cuerpos de Bomberos de las comunas de Santo Domingo y Navidad.

Los equipos concentran sus esfuerzos en un área de alrededor de 1 kilómetro a la redonda de playa Santa María del Mar, extendiendo las diligencias por el sector y sus alrededores para intentar establecer dónde se encuentra Baasch.

La investigación también tiene como antecedente el hallazgo del automóvil Peugeot 208 que utilizaba la mujer. El vehículo fue encontrado el miércoles, estacionado en el sector del Club House del condominio Santa María del Mar, en Santo Domingo.

La desaparición quedó bajo investigación luego de que los familiares de María Soledad Baasch perdieran contacto con ella y presentaran una denuncia por presunta desgracia en la región Metropolitana.

Desde entonces, las diligencias se han enfocado en reconstruir sus últimos desplazamientos y dar con su paradero. Por ahora, pese al hallazgo de sus pertenencias y al despliegue de los equipos de búsqueda, no se ha informado públicamente de su ubicación.

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