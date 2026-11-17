Un accidente de tránsito involucró a integrantes del Curso de Motoristas de la Zona de Valparaíso en el Camino Internacional en la ciudad de Viña del Mar.

Tres carabineros resultaron con lesiones, quienes se encuentran policontusos tras caer a la ruta.

El coronel Jorge Guaita, Prefecto de Carabineros de la Ciudad Jardín informó que "a raíz de causas que se investigan los integrantes del Curso de conductores de Motorista de la Zona de Valparaíso se trasladaban por la ruta internacional en dirección a Santiago y habrían tenido un accidente, a raíz de información preliminar, un vehículo que habría frenado el cual los antecedía".

Añadió que "afortunadamente no tenemos carabineros lesionados de gravedad estarían policontusos, solamente son tres de estos carabineros que habrían caído al suelo, y fueron trasladados en forma inmediata a un centro salud para realizar las alcoholemia respectivas".

Guaita indicó que "la ruta no se encuentra suspendida, está trabajando personal de la SIAT en el lugar y de igual forma vamos a estar informando el estado de salud de los carabineros posteriormente".

Finalmente, sostuvo que "como es un hecho en una situación que lamentamos, obviamente es parte del proceso de formación de los carabineros, como repito son están policontusos o son tres solamente, no hay más lesionados que son de diferentes unidades de la prefectura de Viña del Mar.

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