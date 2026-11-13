Instalarán cámaras con inteligencia artificial para detectar incendios forestales en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (Asiva) firmaron un inédito convenio de colaboración para implementar un Plan Intercomunal de Detección y Alerta Temprana de Incendios 2026-2027, en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

La iniciativa permitirá fortalecer las capacidades de monitoreo y detección temprana de incendios forestales en estas cuatro comunas, mediante la habilitación de cuatro nuevas cámaras de televigilancia equipadas con inteligencia artificial para la detección temprana de humo, con capacidad de vigilancia continua, y mecanismos de verificación y comunicación de alertas.

El delegado Manuel Millones valoró el esfuerzo público-privado que "permite que hoy tengamos una mejor posibilidad de hacer prevención para los incendios forestales, dado que han aportado un recurso significativo para tener prevención a través de un software especial para las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso y Viña del Mar. Eso da cuenta de un compromiso social de las industrias del sector privado, porque de las desgracias se aprendió. Lo que ocurrió en Viña del Mar y Quilpué, que fallecieran 137 ciudadanos, más la destrucción de la propiedad pública y privada, ciertamente nos ha conmovido a todos. Y por eso es que uno destaca este compromiso que va a permitir que cuatro municipios van a estar mejor protegidos”.

Tras la firma del convenio, el presidente de la CChC, Andrés Polanco, señaló que “sentimos no solamente una responsabilidad, sino que también una necesidad de colaborar con la comunidad de la cual formamos parte. Nuestros socios, nuestros trabajadores también viven en las ciudades y han sido víctimas de las tragedias que hemos vivido en el último tiempo. Estamos convencidos que de las tragedias se aprende y que tenemos que sacar cosas positivas, como son iniciativas como ésta, que es inédita en el país. Lo que buscamos es trabajar en prevención. No queremos que tragedias como las vividas hace ya dos años se repitan y eso significa contribuir en articular los medios, desde el mundo privado, para que el sector público cuente con las herramientas para una buena prevención”.

Por su parte, el presidente de Asiva, Alfonso Salinas, manifestó que “la tragedia que ocurrió hace unos años atrás es algo que nos conmovió a todos. En ese momento, apoyamos en procesos de reconstrucción, pero nos pareció que había que hacer harto más, sobre todo en prevención. El viejo dicho de 'es mejor prevenir que lamentar' aquí aplica de manera muy evidente. Existe la tecnología con inteligencia artificial, es posible estar monitoreando 24 horas en forma permanente, con cámaras que van dando vueltas 360° grados, que van detectando atisbos de incendios y pueden dar una alerta temprana que puede salvar muchas vidas. Entonces esa fue la propuesta que hicimos, trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción. El año pasado lo hicimos con Quilpué y Villa Alemana, con resultados fantásticos, y, este año, ampliamos esta misma tecnología, mejorada, a cuatro comunas".

OPERATIVIDAD

Este sistema –piloto en el país– será operado por Conaf y estará monitoreado permanentemente a través de la central de cámaras que tiene este organismo en Viña del Mar, pero también funcionará como sala espejo en los municipios antes señalados, lo que permitirá una coordinación y respuesta más rápida ante el inicio de un eventual incendio forestal.

“Es muy importante este aporte que hacen las empresas. Nos aumenta la cobertura a aproximadamente el 70% del Valparaíso Metropolitano, lo cual es un bastante buen porcentaje, porque se complementa también con las torres de observación y los llamados que se hacen al número 130 de Conaf para emergencias. Este es un hito donde se unen las instituciones públicas con la empresa privada en bien de la comunidad y la población. Recordemos que para Conaf lo primordial es el resguardo de las vidas, de los recursos y de los bienes de las personas, por lo tanto, toda acción que se ejerza con ese objetivo es bienvenida”, señaló la directora regional de la Conaf, Yenny Prieto.

En tanto, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, recalcó que “ésta es la segunda oportunidad en la cual Asiva con la Cámara Chilena de la Construcción contribuyen directamente al Sinapred regional con el apoyo de iniciativas de esta naturaleza, como son las cámaras con inteligencia artificial. Nos va a permitir que el sistema sea administrado por el organismo técnico, articulando los esfuerzos tanto de los respondedores como del propio sistema a través de la información que entregue Conaf para una alerta temprana, para que así se pueda alertar no solamente a las autoridades y a los distintos comités y respondedores, sino que también a la comunidad y a la ciudadanía, para que pueda adoptar las primeras acciones respecto a la amenaza en cuestión".

PURANOTICIA