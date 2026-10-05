Inspectores municipales recuperan vehículo robado en Villa Alemana y detienen a sujeto que llegó al lugar con un bidón de bencina

El trabajo preventivo y el análisis de información desarrollado por los inspectores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitieron recuperar un vehículo que mantenía encargo por robo y detener posteriormente a un individuo que se presentó en el lugar portando un bidón de bencina e intentó huir al advertir la presencia del personal municipal.

El procedimiento se inició a eso de la medianoche de este lunes 5 de octubre, luego de que Carabineros emitiera una alerta por el robo de un vehículo. A partir del análisis que realiza la Dirección de Seguridad Pública respecto de este tipo de hechos y de los posibles sectores donde podrían ser ocultados vehículos sustraídos, los equipos municipales focalizaron sus patrullajes preventivos en distintos puntos de la comuna.

Como resultado de este despliegue, a las 09:00 horas de este lunes 5 de octubre, los inspectores lograron localizar el vehículo, que mantenía un encargo vigente por robo, dando aviso a Carabineros y adoptando las medidas correspondientes para resguardar el lugar. Luego, mientras el equipo de Seguridad Pública permanecía a la espera del procedimiento policial, un individuo se aproximó portando un bidón de bencina. Al advertir la presencia de los inspectores municipales, intentó huir, siendo alcanzado y detenido por los funcionarios.

Tras la detención, llegó personal de Carabineros, que asumió el procedimiento y realizó la consulta de los antecedentes del individuo mediante su cédula de identidad. De acuerdo con lo informado por el personal policial, el detenido registraba tres causas pendientes relacionadas con delitos de robo de vehículos y receptación. El individuo fue trasladado hasta la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, mientras personal de Seguridad Pública permaneció en el lugar a la espera de una grúa para efectuar el traslado del vehículo hasta la unidad policial, donde se continuarían las diligencias correspondientes.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, comentó que “esto demuestra el mayor despliegue que desarrolla nuestro personal. Nuestro patrullaje apoya y es coayudante de las funciones policiales, que es una de las prioridades que nos ha fijado el alcalde Nelson Estay. Hoy, gracias al patrullaje de los inspectores logramos recuperar una especie de gran valor sentimental para una persona que fue afectada por el delito de robo de su vehículo. Ese es nuestro aporte para que las personas se sientan mucho más seguras en Villa Alemana”.

En tanto, el afectado, Juan Velásquez, señaló que "hoy en la mañana me llaman desde Carabineros avisando que el auto había sido recuperado. Agradezco a la municipalidad, al alcalde y sobre todo a los inspectores porque ellos fueron los primeros que llegaron, ellos conocen las rutas y eso es muy importante. Es un auto antiguo, pero es herencia de mi padre, él fue quien me dejó el auto cuando falleció y lo he tratado de mantener”.

Por su parte, el inspector municipal Leonardo Azócar, quien que participó directamente en el procedimiento, relató el desarrollo de la intervención. “Este vehículo se encontraba con encargo por robo y con ese encargo salimos al servicio esta mañana, procediendo a patrullar los sectores donde normalmente van a botar los vehículos robados. Al costado del Troncal Sur ubicamos el vehículo y mientras estábamos en espera de que llegara Carabineros y el servicio de grúas, aparece un sujeto portando un bidón de bencina y al ver la presencia de estos inspectores, se da a la fuga. Luego Carabineros comprobó que contaba con antecedentes”, indicó.

Finalmente, el acalde de Villa Alemana, Nelson Estay, comentó que "quiero reconocer el trabajo que realizaron nuestros inspectores. Este resultado demuestra la importancia de contar con equipos municipales preparados y desplegados en terreno, trabajando de manera coordinada con Carabineros. Como administración municipal estamos comprometidos con recuperar la seguridad y el orden en Villa Alemana, y este tipo de procedimientos demuestra que estamos avanzando en esa dirección, poniendo todas nuestras capacidades al servicio de nuestros vecinos”.

PURANOTICIA