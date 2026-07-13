Inspectores municipales frustran violento robo con arma blanca y permiten detención de dos delincuentes en Villa Alemana

Una rápida intervención de personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de dos sujetos involucrados en un robo con intimidación con arma blanca durante la madrugada de este domingo 12 de julio, además de prestar auxilio inmediato a la víctima, quien presentaba una lesión cortopunzante de gravedad.

El procedimiento se inició cerca de las 00:18 horas, mientras funcionarios de la patrulla táctica N° 2 realizaban labores de vigilancia preventiva en el sector de paseo Latorre. En ese momento, un transeúnte alertó que dos individuos estaban cometiendo un robo con intimidación con un cuchillo en la intersección de calle Maturana con avenida Valparaíso.

Los inspectores municipales se trasladaron de inmediato al lugar, donde encontraron a dos individuos junto a una víctima que mantenía una herida cortopunzante con sangrado activo. Además, uno de los sujetos portaba el arma blanca presuntamente utilizada en el delito.

Ante esta situación, el personal de Seguridad Pública procedió a controlar a ambos individuos, resguardar el sitio del suceso y el arma utilizada hasta la llegada de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor, concretaron la detención de los involucrados y los trasladaron a la 6ª Comisaría de Villa Alemana, quedando a disposición del Ministerio Público.

Paralelamente, debido a la gravedad de las lesiones de la víctima, el jefe de turno instruyó su traslado inmediato en un vehículo municipal hasta el Servicio de Urgencias del Hospital de Peñablanca, donde recibió atención médica.

El alcalde Nelson Estay indicó que "nos enfrentamos a un hecho de extrema violencia, donde una persona resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca durante un robo. Frente a una situación tan compleja, nuestros inspectores actuaron con rapidez y decisión: controlaron a los agresores, resguardaron las evidencias y trasladaron de inmediato a la víctima al Hospital de Peñablanca para asegurar que recibiera atención médica a la brevedad y así proteger su vida".

Finalmente destacó que "ese es el compromiso que hemos asumido con Villa Alemana: tener equipos en terreno, apoyando a Carabineros y actuando oportunamente para proteger a nuestros vecinos todos los días".

PURANOTICIA