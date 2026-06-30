Inspectores municipales detienen a sujeto que robó perfumes desde una farmacia del centro de Villa Alemana

La oportuna intervención de inspectores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un sujeto que momentos antes había sustraído diversas especies desde una farmacia ubicada en el centro de la comuna. El individuo se dio a la fuga, siendo alcanzado a pocas cuadras de distancia, tras lo cual se presentó la denuncia en la 6° Comisaría de Carabineros.

El procedimiento se registró durante un patrullaje preventivo por el sector céntrico, cuando personal municipal fue alertado por un guardia de una farmacia Salcobrand, ubicada en la intersección de avenida Valparaíso con Paseo Latorre, sobre un robo ocurrido al interior del establecimiento.

Tras recibir la información, personal de Patrulla Táctica inició de inmediato la persecución del presunto autor, quien huía del lugar con las especies sustraídas. El escape culminó en la esquina de avenida Valparaíso con calle Arrieta, donde el individuo fue alcanzado y detenido por personal de Seguridad Pública, recuperándose la totalidad de las especies robadas.

Posteriormente, se informó de la detención al guardia de la farmacia Salcobrand, quien fue instruido para concurrir a la 6°Comisaría de Carabineros de Villa Alemana con el propósito de interponer la denuncia correspondiente por el delito de robo y gestionar la recuperación de las especies.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el establecimiento, lo sustraído correspondía a seis cajas de perfume, avaluadas en $20.000 cada una, totalizando un monto de $120.000.

Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, destacó que "el oportuno aviso del guardia del recinto y la rápida reacción de nuestros inspectores fueron factores fundamentales para que se lograra dar alcance al individuo a pocas cuadras del lugar donde se cometió el robo".

"Posteriormente, el delito fue denunciado en Carabineros para seguir con el procedimiento de rigor y lograr así la recuperación de las especies. Este trabajo coordinado es el que permite que podamos avanzar en nuestro objetivo de construir una comuna más segura para los vecinos de Villa Alemana”, sentenció.

PURANOTICIA