Inminentes despidos en el Municipio de Quilpué: concejala González advierte que ajuste de personal debería comenzar este mes

La Municipalidad de Quilpué enfrenta un complejo escenario presupuestario luego que el Concejo Municipal rechazara una modificación de casi $1.000 millones destinada a financiar gastos en personal durante los últimos meses de 2026. La propuesta contemplaba $539.600.000 para las partidas 2103 y 2104, correspondientes a honorarios y otros gastos en personal; además de $459.569.000 para el subtítulo 2102, destinado al personal a contrata. La votación terminó con seis concejales rechazando la propuesta y dos aprobándola, además del voto a favor de la alcaldesa Carolina Corti.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó precisamente a los recursos solicitados para el personal a contrata, ya que su incorporación habría elevado este gasto al 44,6%, superando en 4,6 puntos porcentuales el límite legal del 40%. A esto se sumaron las críticas por la ejecución presupuestaria y por la información entregada durante el análisis de la propuesta. El rechazo dejó en manos de la administración municipal la búsqueda de una salida para financiar las remuneraciones y abrió una interrogante que afecta directamente a los trabajadores: ¿cuántas personas podrían ser despedidas y cuándo comenzarían las eventuales desvinculaciones?

En conversación con Puranoticia.cl, la concejala Laura González abordó las consecuencias que podría tener este escenario para los trabajadores municipales y planteó que el margen para resolver la situación se ha reducido considerablemente.

"La verdad es que por la oportunidad en la cual estamos discutiendo esta modificación, que básicamente es a tres meses de terminar el año, el panorama no se ve fácil", señaló la edil independiente, pero cercana a RN (partido de la alcaldesa).

Consultada por la posibilidad de que el Municipio de Quilpué deba desvincular a trabajadores, la concejala confirmó el peor de los escenarios, afirmando que "lo que corresponde es hacer un ajuste forzoso del personal". No obstante, hizo una precisión: "A quién se despide, a cuántos se despide y cuándo se despide, eso no es resorte de los concejales y será algo que tendrá que pronunciarse la alcaldesa".

Respecto de los plazos para adoptar medidas, indicó que "yo creo que esto debiera haberse solucionado mucho antes y efectivamente el escenario hubiese sido mucho menos perjudicial. Pero hoy día, como estamos a tres meses de terminar el año, lo lógico es que al menos comiencen en octubre con cierto ajuste. Es lo evidente. Pero insisto, no es una decisión que pase por nosotros".

La concejala también fue consultada sobre las estimaciones que apuntan a que hasta 500 trabajadores podrían verse afectados por eventuales despidos. Sin confirmar esa cifra, insistió en que el momento en que se discute la modificación presupuestaria dificulta encontrar una salida sin consecuencias para el personal municipal.

CUESTIONA A LA ADMINISTRACIÓN

Otro de los puntos abordados en la entrevista con Puranoticia.cl fue la responsabilidad de la alcaldesa Carolina Corti frente a la situación financiera del Municipio de la Ciudad del Sol y si lo ocurrido permite concluir que no sabe administrar. González evitó formular esa afirmación en esos términos, pero sí cuestionó la forma en que se habría ejecutado el presupuesto y la falta de reacción ante las señales de alerta.

"Sí creo que si hay procesos dentro del Municipio para alertar cuando la plata se está acabando, cuando ya no hay presupuesto para seguir contratando, para aumentar grados, para subir las remuneraciones de los honorarios, evidentemente son alertas que se tienen que respetar", sostuvo la edil.

En esa línea, la autoridad comunal agregó que "si eso no se respeta, existe evidentemente una irresponsabilidad y una mala ejecución del presupuesto".

González también apuntó a las responsabilidades que existirían dentro de la estructura municipal, particularmente en los procesos de contratación y autorización del gasto. En ese contexto, mencionó que "el administrador municipal es uno de los responsables porque él es, en definitiva, quien autoriza o da la luz verde a las contrataciones". Sin embargo, recordó que en el procedimiento también intervienen otras unidades de la casa edilicia, como las direcciones de Control y la de Recursos Humanos, además de la visación de la alcaldesa Carolina Corti y las autorizaciones correspondientes.

De igual manera, González afirmó que no se les transparentó de manera directa quiénes advirtieron sobre el problema presupuestario y quiénes pudieron omitir su obligación de alertar. Por ello, evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia del equipo municipal y sostuvo que "eso es algo que tiene que decir la alcaldesa, si es que su equipo está cumpliendo con las expectativas que ella tenía al respecto y ella tendría que tomar las decisiones. Pero el trabajo se hizo mal, porque de lo contrario no estaríamos en la situación que estamos hoy día".

EL POR QUÉ DEL RECHAZO

Al explicar su voto, González recordó que la solicitud municipal contemplaba una inyección de $999 millones y fracción al subtítulo 21, destinado al pago de remuneraciones. También aclaró que su rechazo no se debió a que considerara improcedente recurrir a modificaciones presupuestarias para financiar remuneraciones, sino a las condiciones en que se llegó a esta situación.

"No es la modificación en sí lo que se rechaza por el hecho de que necesitaban más plata para pagar sueldos, sino que es la forma en cómo llegamos a este escenario y también la entrega de la información cuando esto se solicita", explicó.

Según González, durante las comisiones previas a la votación en sesión ordinaria se detectaron antecedentes que calificó como errados, equívocos e incompletos, lo que habría obligado a ella y sus pares a insistir en consultar y solicitar documentación para dimensionar la situación financiera del municipio a octubre de 2026.

La edil identificó dos razones centrales para votar en contra: la primera fue que la modificación vinculada al personal a contrata superaba el límite legal del 40% para este tipo de gastos. La segunda, que el problema no se originó en un hecho fortuito o excepcional, sino en la forma en que se administraron los recursos.

"En realidad, es una mala e irresponsable ejecución del presupuesto", concluyó.

OPERADORES POLÍTICOS

Durante la conversación, Laura González también se refirió a las contrataciones, los honorarios y los aumentos de grados y remuneraciones que, a su juicio, deben ser revisados para comprender cómo se llegó al actual escenario financiero.

"Si uno analiza por qué razón se genera este exceso, si uno analiza las funciones que están cumpliendo los contratas que ingresaron –que son 25–, las funciones que están cumpliendo los honorarios, a quién se le aumentaron grados, a quién se le subieron las remuneraciones, a quién se contrató derechamente. O sea, yo no sé si es que todo eso fue realmente pensando en un beneficio para la comunidad", manifestó.

Consultada directamente sobre la eventual presencia de operadores políticos contratados durante la administración de Corti, la concejala respondió que "yo creo que hay operadores políticos, pero obviamente no voy a decir nombres ni mucho menos, pero yo creo que sí existe esta figura como de que tiene que entrar".

Finalmente, González sostuvo que las responsabilidades por lo ocurrido deben analizarse considerando al conjunto de funcionarios y autoridades que participan en los procedimientos internos del Municipio de Quilpué. En ese sentido, afirmó que la situación refleja una falla de equipo y que distintas unidades pudieron haber advertido con anterioridad el deterioro de las finanzas municipales.

PURANOTICIA