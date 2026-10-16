Inician reforestación del Jardín Botánico de Viña del Mar con donación de 900 árboles nativos

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Fundación Núcleo Nativo suscribieron un convenio de colaboración para reforestar áreas degradadas del país por efecto de la sequía, los incendios forestales y la deforestación. La alianza se puso en marcha en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, con la donación de 900 árboles nativos para contribuir a la recuperación de este espacio natural.

Como primera medida, diez de los ejemplares donados fueron plantados simbólicamente en el sector de Los Robles, en una actividad que reunió a autoridades, funcionarios de CONAF e internos del Centro de Educación y Trabajo (CET) Camino La Pólvora, dependiente de la Dirección Regional de Gendarmería. La iniciativa busca recuperar áreas degradadas y, al mismo tiempo, fortalecer la participación de personas en proceso de reinserción social en labores de conservación ambiental.

La directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, valoró el trabajo conjunto y destacó su proyección nacional: “donde una fundación sin fines de lucro, como es Núcleo Nativo, junto a CONAF, Banco Estado y Gendarmería estamos impulsando la reforestación de nuestro país. Partimos en el Jardín Botánico pero, la verdad, es un plan que está a nivel nacional”.

En el marco de la transformación institucional hacia el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), Baldini también relevó la importancia de avanzar en la creación de este organismo público. Al respecto, sostuvo que “este un anhelo que el país tiene hace muchos años, desde 1968, cuando se envía al Congreso la primera iniciativa para tener el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), y ya en mayo del próximo año (2027) vamos a tener un servicio 100% público, con una ley orgánica que indica todas nuestras labores y potestades y así avanzar en el desarrollo forestal, del ambiente, de los bosques y de las especies forestales. Este será un renacer del sector forestal en Chile”.

Por su parte, el director de la Fundación Núcleo Nativo, Álvaro Sandoval, explicó que el convenio se vincula con un proyecto desarrollado junto a Gendarmería en un vivero ubicado en La Pólvora, donde personas privadas de libertad participan en el cultivo de especies propias del bosque esclerófilo.

Según indicó, “es en el marco de un proyecto que tenemos en conjunto con Gendarmería, en un vivero que está en La Pólvora, que es parte del proceso de reinserción de personas que están privadas de libertad, y ahí hacen el cultivo de una serie de especies nativas que son propias del sector del bosque esclerófilo. Estas 900 plantas se suman a otras 7 mil plantas que estamos aportando acá en la zona tras los incendios forestales y poner en valor este foco social, desde la colecta de la semilla hasta la plantación de los árboles y que puedan aportar al bienestar de los vecinos que visiten este lugar”.

Desde Gendarmería, el director regional de Valparaíso, coronel Pablo Torres, destacó el aporte del vivero al proceso de reinserción y al cuidado del entorno. En ese sentido, señaló que el recinto “funciona al interior del centro de educación y trabajo camino a La Pólvora. Los internos que están en un proceso de reinserción están participando de este proceso activamente para conservar el medio ambiente. Ellos aprenden valores de cuidado del medio ambiente, sobre técnicas de conservación y restauración y finalmente poner en práctica esos conocimiento en beneficio del parque”.

En tanto, el director del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, Alejandro Peirano, agradeció el aporte y adelantó que el recinto ya contempla nuevas jornadas de plantación. Asimismo, destacó el apoyo de CONAF a través de sus planes de empleo, que ha permitido desarrollar trabajos de construcción de cortafuegos en dirección a los canales Chacao y Beagle, como parte de los preparativos para una temporada que podría presentar condiciones complejas.

Además de impulsar la reforestación, el convenio entre CONAF y la Fundación Núcleo Nativo contempla acciones de educación ambiental en los territorios intervenidos y la propagación de flora nativa en viveros familiares y comunitarios, con especial participación de mujeres y personas privadas de libertad. De esta manera, la alianza busca combinar la recuperación de los ecosistemas con el desarrollo de iniciativas comunitarias y oportunidades de reinserción social.

PURANOTICIA