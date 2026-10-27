Inician obras de pavimentación en calle Riñihue, nueva vía de conexión para Reñaca

Tras la entrega del terreno e instalación de faenas por parte de la empresa, comenzó a ejecutarse la pavimentación de calle Riñihue, en el sector Los Pinos, en Reñaca, que unirá la Avenida Gastón Hamel con el Camino Internacional, a la altura del cementerio Parque del Mar.

En esta primera etapa, entre Av. Gastón Hammel y Av. Bosques de Montemar, se realizó el trazado del área a intervenir y la preparación del terreno, trabajo que registra un importante avance. Actualmente se están instalando las soleras para pronto proceder con la construcción de aceras y seguir avanzando con la pavimentación de la calzada por tramos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “logramos que este proyecto se convierta en una realidad, para entregarle a Viña del Mar una importante vía de evacuación y conectividad urbana que permitirá conectar Reñaca con la ruta F-30-E. Se trata de una obra fundamental para el desarrollo de la comuna y que demuestra que, cuando se trabaja con responsabilidad y se hacen las cosas bien, es posible concretar avances históricos para la ciudad”.

La jefa comunal precisó que, además, “estamos generando empleo y dinamizando la economía local. Proyectos de esta envergadura movilizan a la industria de la construcción, impulsan la actividad productiva y generan oportunidades reales para miles de personas que encuentran en este sector su fuente de trabajo y sustento familiar”.

Asimismo, planteó que "por eso es tan importante la confianza que ha depositado el Gobierno Regional en Viña del Mar, disponiendo los recursos necesarios para materializar esta iniciativa. Estamos hablando de inversión pública que se traduce en mejores condiciones de conectividad, mayor seguridad para la comunidad y nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestra ciudad”.

El proyecto se ejecuta con una inversión del orden de los $4.500 millones, financiada por el Gobierno Regional y beneficiará a más de 30 mil personas que viven en el área o utilizan esta ruta alternativa, para conectar con la carretera.

La intervención, que se ejecuta luego que el municipio concluyera exitosamente la expropiación de dos franjas de terreno que son vitales en el diseño, se realizará por tramos, iniciando con la etapa que abarca Gastón Hamel y calle Calafquén.

En total, la iniciativa considera la pavimentación de 2,9 km de calzadas, aceras, canalización de aguas lluvias, cámaras, muros y señalización.

De esta manera se contará con una avenida de alto estándar de seguridad tanto para el tránsito vehicular como peatonal, cuando la obra finalice en el primer semestre del 2028.

PURANOTICIA