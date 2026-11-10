Inician gestiones diplomáticas para repatriar a Portugal el cuerpo de fallecido en tragedia automovilística en ruta de Santo Domingo

La tragedia vial que el fin de semana dejó 11 personas fallecidas y otras 15 lesionadas en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, continúa teniendo gestiones pendientes. A tres días de la colisión que involucró a un microbús, un camión tolva y un automóvil, dos de los cuerpos permanecen sin ser retirados desde el Servicio Médico Legal (SML), por lo que las autoridades trabajan para resolver su situación y facilitar su sepultura.

Se trata de dos ciudadanos extranjeros. Uno de ellos es de nacionalidad boliviana y tenía residencia en Chile, mientras que el segundo corresponde a un ciudadano portugués cuyo cuerpo aún no ha sido reclamado por familiares o personas cercanas.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó una actualización sobre las gestiones y explicó que "tenemos dos cuerpos de personas que no han sido retiradas. Hemos estado en coordinación con la familia de uno de ellos, una persona de nacionalidad boliviana. Ellos residen en Antofagasta, llegó su familia el fin de semana y le hemos dado alojamiento en Santo Domingo, hemos hecho un esfuerzo importante como Gobierno, más el aporte de la familia, y sus restos van a ser destinados a la ciudad de Antofagasta para su sepultación".

Distintas áreas del equipo social han colaborado para apoyar a los familiares durante su estadía en la comuna y facilitar el traslado de los restos hasta el norte del país, considerando que en Antofagasta residían la madre y los hermanos de la víctima.

La situación del segundo cuerpo pendiente es distinta. Esto, debido a que el fallecido ciudadano portugués, hasta ahora, no ha sido reclamado. Por esta razón, el Gobierno busca establecer contacto con las representaciones diplomáticas de ese país para determinar cómo colaborar con el proceso de repatriación.

"Existe otra persona que es también extranjera, entiendo que de nacionalidad portuguesa, cuyo cuerpo no ha sido reclamado. Esperamos hoy contactarnos con el consulado y con la embajada para ver de qué forma colaboramos y que pueda ser también repatriado su cuerpo y ser sepultado", indicó el delegado Millones.

De esta manera, el principal desafío pendiente es avanzar en las coordinaciones que permitan ubicar eventuales familiares o cercanos del ciudadano portugués y establecer el procedimiento para trasladar sus restos hasta su país de origen.

PURANOTICIA