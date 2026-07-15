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Inician apertura controlada de humedales de Zapallar para prevenir inundaciones por tren de sistemas frontales

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El Municipio intervino los humedales urbanos de Cachagua y La Laguna Estero de Catapilco para facilitar el escurrimiento de las aguas al mar y reducir riesgos de desbordes.

Inician apertura controlada de humedales de Zapallar para prevenir inundaciones por tren de sistemas frontales
Miércoles 15 de julio de 2026 22:02
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Como parte de las medidas preventivas adoptadas ante los sistemas frontales que afectarán a la zona central del país, la Municipalidad de Zapallar comenzó con trabajos de apertura controlada de los humedales urbanos de Cachagua y La Laguna Estero de Catapilco.

Según informaron desde la casa edilicia, los trabajos buscan facilitar el escurrimiento de las aguas hacia el mar y reducir el riesgo de desbordes e inundaciones producto de las intensas precipitaciones pronosticadas.

Estas acciones forman del monitoreo que desarrolla la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres junto a los equipos operativos, los que continuarán evaluando las condiciones de la comuna y ejecutando las medidas preventivas que sean necesarias para resguardar a la comunidad.

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