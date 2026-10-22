Incendio que afectó a tres viviendas en La Calera dejó 30 damnificados y dos lesionados

Un total de 30 personas damnificadas y dos lesionados dejó un incendio estructural registrado la noche de este miércoles en el sector de Artificio, en La Calera.

La emergencia afectó a tres viviendas, un pequeño almacén ubicado en la parte baja de uno de los inmuebles y una bodega que se encontraba en desuso.

Erick Aguirre, de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de La Calera, detalló que la emergencia comenzó a las 22:10 horas en la avenida Adrián y que, "hasta el momento tenemos 30 damnificados, que están donde sus familiares y amigos".

Respecto de las consecuencias del siniestro, confirmó que dos personas resultaron lesionadas: una de ellas sufrió un corte con vidrio en una de sus extremidades superiores, mientras que una mujer se cayó cuando intentaba salir de su vivienda.

La emergencia requirió el despliegue de la totalidad del Cuerpo de Bomberos de La Calera, además de una unidad cascada de sus pares de Limache. También trabajó personal de Gestión de Riesgos y Desastres, Seguridad Pública, Carabineros y Chilquinta.

Los equipos debieron trabajar arduamente para controlar las llamas, debido a la presencia de una importante cantidad de material combustible al interior de la vivienda afectada. En paralelo, el municipio activó apoyo para las familias damnificadas. "El equipo social se desplegó para poder darles contención y ayuda a los familiares", indicó el representante de Gestión de Riesgos y Desastres del Municipio calerano

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