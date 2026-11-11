Incendio estructural redujo a cenizas una vivienda en Papudo: una persona requirió asistencia médica por inhalación de humo

Una vivienda completamente destruida y una persona afectada por inhalación de humo dejó un incendio estructural registrado durante horas de la madrugada de este miércoles 11 de noviembre en el sector El Tome, en la comuna de Papudo.

La emergencia movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos, personal de Carabineros y equipos municipales, luego de que se alertara sobre el avance de las llamas en un inmueble donde, al momento de iniciarse el fuego, se encontraban una mujer adulta y un niño de seis años.

Pese a la destrucción total de la vivienda, el incendio no alcanzó a propagarse hacia las construcciones colindantes. Esto, gracias a la presencia de muros perimetrales de concreto que funcionaron como barreras y evitaron que las llamas se extendieran a otros inmuebles.

En el lugar también trabajaron funcionarios de Seguridad Pública Municipal, Gestión del Riesgo de Desastres y personal del Cesfam de Papudo, quienes participaron en el operativo de respuesta a la emergencia y atención de las personas afectadas.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres, Balther López, explicó que "estuvimos frente a un incendio que provocó la pérdida total de una vivienda, pero que afortunadamente no se extendió a otros inmuebles, gracias a las condiciones de separación existentes en el lugar. Desde el primer momento se activó una respuesta coordinada entre Bomberos, Carabineros y nuestros equipos municipales, priorizando la seguridad de las personas y la atención de quienes pudieran resultar afectados".

Respecto del origen del siniestro, los primeros antecedentes apuntan a una posible falla eléctrica al interior del inmueble. No obstante, se trata de una hipótesis preliminar que deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

PURANOTICIA