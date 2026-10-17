Incendio estructural consume por completo un restaurante y deja una persona con lesiones graves en Cartagena

Un incendio estructural se registró la mañana de este sábado en la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso, el que consumió por completo un restaurante, y dejó a una persona con lesiones de gravedad.

La emergencia tuvo lugar específicamente en el sector del Balneario de San Sebastián, en la esquina de Avenida Costanera del Mar con Avenida de la Plaza, hasta donde debió acudir el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, quienes recibieron el apoyo de una unidad del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y otra del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, de acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío.

“El local termina quemándose, afectándose en un 100%. Las unidades de bomberos pudieron controlar para que la emergencia no se propagara a las residencias colindantes”, señaló el comandante Miguel Rojas, del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Trabajamos alrededor de 40 bomberos, aproximadamente ocho unidades. La totalidad de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, más una unidad de apoyo del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y una del Cuerpo de Bomberos de El Tabo. Personal también municipal en el lugar, personal de salud y peritos de Carabineros, para el resguardo de la gente”, agregó.

Bajo este contracto, la autoridad indicó que es día de feria en el sector, lo que habría complicado las labores. Además, reveló que producto del siniestro se mantiene “una persona lesionada; en la vivienda había tres personas, dos alcanzaron a salir, una quedó con lesiones de gravedad”.

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