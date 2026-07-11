Incendio estructural afecta a locales comerciales en San Antonio

La madrugada de este sábado, un incendio estructural se registró en pleno centro de la comuna de San Antonio, específicamente en la intersección de avenida Pedro Montt con Mauricio Mena, el cual afectó a diversos locales comerciales.

Hasta el lugar de la emergencia concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, con apoyo de unidades de distintos cuerpos de la provincia, además de Melipilla, Casablanca y Valparaíso.

El siniestro logró ser contenido hasta el momento, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para evitar una posible reactivación de las llamas. De forma preliminar, serían ocho los locales comerciales afectados por la emergencia, la cual aún se encuentra en pleno desarrollo.

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