Incendio destruye una vivienda de material ligero en toma de Placilla de Peñuelas

Un incendio estructural se registró durante la madrugada de este jueves en una toma emplazada en Av. Obispo Valdés, en el sector de Placilla de Peñuelas, en Valparaíso.

De acuerdo con la información preliminar, la emergencia afectó a una vivienda de material ligero, la que resultó completamente envuelta en llamas.

Ante la alerta, la Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos despachó al lugar a las unidades B-132 y B-101 para combatir el fuego y controlar la situación.

Hasta el momento no se ha informado respecto de personas que pudieron haber resultado lesionadas ni las causas que originaron el siniestro.

Bomberos trabajó en el lugar para evitar la propagación de las llamas y controlar la emergencia en este sector de tomas de Placilla de Peñuelas.

PURANOTICIA