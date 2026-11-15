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Incendio destruye por completo bodega ubicada en el Camino Internacional de Viña del Mar

Incendio destruye por completo bodega ubicada en el Camino Internacional de Viña del Mar

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La emergencia movilizó a los cuerpos de Bomberos de la Ciudad Jardín, como también de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y Quintero, esto debido a que se habrían generado explosiones en la bodega industrial.

Incendio destruye por completo bodega ubicada en el Camino Internacional de Viña del Mar
Domingo 15 de noviembre de 2026 09:29
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La madrugada de este domingo, un incendio industrial afectó a una bodega ubicada en el sector de Camino Internacional, en Viña del Mar, a un costado de la fábrica de Chocolates Neucober.

La emergencia movilizó a los cuerpos de Bomberos de la Ciudad Jardín, como también de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y Quintero, esto debido a que se habrían generado explosiones en la bodega industrial.

Hasta el momento, se desconoce lo que habría iniciado el siniestro y qué materiales se almacenaban en la bodega, la que habría sido completamente consumida por las llamas.

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