Incendio consumió vivienda en Reñaca Alto y amenazó con propagarse a casas vecinas

Un incendio estructural afectó durante horas de la mañana de este miércoles 14 a una casa-habitación ubicada en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar.

Hasta la calle Lajarilla se desplazaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en la contención de las llamas en esta zona urbana de la comuna.

Desde el sitio del suceso se comunicó que el fuego amenazó con propagarse a otras viviendas contiguas, por lo que las labores se concentraron en evitarlo.

Respecto a la vivienda afectada, se informó que ésta se vio completamente envuelta en llamas y que los daños en la estructura serían de consideración.

Luego de algunos minutos de incesante trabajo, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín consiguió controlar y posteriormente extinguir las llamas.

(Imagen: Corporación Informativa de Emergencia 24/7)

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