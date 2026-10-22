Incendio consumió una estructura ubicada al costado de una casa - habitación en Viña del Mar

Una estructura ubicada a un costado de una casa - habitación fue destruida por un incendio en la ciudad de Viña del Mar.

El siniestro se produjo en específico en el pasaje Paula Jaraquemada, con Bernardo O'Higgins, en el sector de Nueva Aurora.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 22, 32, 42, 82 y CJ-3 a la emergencia.

Al lugar del incendio estructural también acudió Carabineros y personal de Seguridad Ciudadana.

PURANOTICIA