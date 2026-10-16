Incendio consumió completamente una casa-habitación en Quilpué: no se registraron lesionados

Un incendio estructural consumió completamente una casa-habitación en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

La emergencia se registró la tarde de este viernes en calle Lago Riñihue con Ramón Ángel Jara.

El trabajo desarrollado por bomberos de Quilpué y de Villa Alemana logró que fuese contenida la propagación de las llamas.

No se registraron personas lesionadas durante el desarrollo de la emergencia, mientras que la empresa Chilquinta llevó a cabo un corte de suministro de electricidad en el sector para resguardar la seguridad de los voluntarios, carabineros y personal de Seguridad Ciudadana.

Cabe señalar que autoridades hicieron un llamado a mantener despejadas las vías de acceso para facilitar el trabajo de los equipos.

(Imagen: Central de Emergencias V Region)

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