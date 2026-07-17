Incendio consume vivienda de material ligero en la Villa Independencia de Viña del Mar

Un incendio consume una vivienda de material ligero en el sector de Villa Independencia en la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se desarrolla la tarde de este viernes en calle Lautaro con Augusto D Halmar.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 52, 43, 92 y 102 hasta el lugar del siniestro.

Según información preliminar, el trabajo de los voluntarios logró controlar la propagación de las llamas.

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