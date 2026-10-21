Incendio consume el segundo piso de un inmueble en el sector Artificio de La Calera

La Central de Telecomunicaciones del Cuerpo de Bomberos de La Calera despachó a las unidades B-1, B-3, B-4, BH-4, BR-2, M-2 y R-1 al siniestro que se declaró la noche de este miércoles.
Un incendio estructural se registra la noche de este miércoles en la comuna de La Calera, región de Valparaíso.
El fuego consume el segundo piso de un inmueble en calle Adrián #260 con Camilo Henriquez, en el sector de Artificio.
La Central de Telecomunicaciones del Cuerpo de Bomberos de La Calera despachó a las unidades B-1, B-3, B-4, BH-4, BR-2, M-2 y R-1.
Además, los voluntarios cuentan con el apoyo de personal Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, Carabineros, SAMU y personal de Seguridad Ciudadana.
Debido al siniestro, se recomendó transitar con precaución por el sector mientras se desarrollan los trabajos de emergencia.
PURANOTICIA