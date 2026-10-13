Incendio consume completamente una casa - habitación en el sector sur de Villa Alemana

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana despachó a las máquinas 21 y 31 a la emergencia donde también se encuentran carabineros y personal de Seguridad Ciudadana.
Un incendio estructural se registra en el sector sur de la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.
Una casa - habitación está siendo consumida completamente por el fuego en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Valencia, a la altura de Alicante.
La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana despachó a las máquinas 21 y 31.
En el lugar de la emergencia también se encuentran carabineros y personal de Seguridad Ciudadana de la comuna.
(Imagen: Alerta Noticias Valparaíso)
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