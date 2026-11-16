Un incendio afectó a un departamento en el sector de la Villa Independencia en la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se registró en un inmueble ubicado en el segundo piso del edificio de tres plantas, en calle Millaray con Augusto D'Halmar.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 32, 42, 92, 102 y 83 al siniestro.

Voluntarios de la institución lograron controlar la prepagación al interior del departamento y luego, procedieron a trabajar en la ventilación.

Cabe señalar que debido al fuego y de manera preventiva, fueron evacuadas seis familias.

PURANOTICIA