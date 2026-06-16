Incendio afecta a una vivienda de dos pisos en el sector Cerro Arena en San Antonio

Un incendio afecta a una vivienda de dos pisos en el sector Cerro Arenas de la ciudad de San Antonio.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna fueron despachados a la emergencia estructural, con el apoyo de funcionarios de Cartagena.

El siniestro se registra la noche de este martes en la intersección de las calles Los Plataneros y Las Quilas.

Debido a la magnitud de la emergencia, se activó una segunda alarma de incendio, aumentando las unidades para el combate de las llamas.

Chilquinta cortó el suministro de energía para resguardar la seguridad de los Bomberos que se encuentran trabajando en el área.

Cabe señalar que no se ha informado sobre personas lesionadas por el siniestro estructural.

PURANOTICIA