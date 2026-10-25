Violento incendio afecta a cuatro viviendas y deja a 10 personas damnificadas en Forestal en Viña del Mar

Un incendio de grandes proporciones se registró durante la noche de este sábado y madrugada de este domingo en el sector de Forestal Bajo, en Viña del Mar, el que dejó a varias viviendas afectadas.

La emergencia movilizó a distintas unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas, pese a ello se informa que fueron cuatro las viviendas afectadas, dos de ellas prácticamente en su totalidad, dejando a 10 personas damnificadas.

Además, un altercado se registró en medio del siniestro, por lo que voluntarios de Bomberos debieron pedir el apoyo de Carabineros, ya que aseguran que recibieron agresiones mientras intentaban realizar sus labores.

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