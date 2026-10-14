Incautan pistola de fogueo modificable en control fronterizo del paso Los Libertadores

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detectaron e incautaron armas y municiones en cuatro controles realizados en pasos fronterizos del país, en el marco de fiscalizaciones orientadas a prevenir el ingreso de mercancías prohibidas, peligrosas o no declaradas.

En el paso fronterizo Los Libertadores, en la región de Valparaíso, el uso del camión escáner por parte de los operadores de la Aduana Regional de Los Andes permitió detectar un arma de fogueo que puede ser modificable para percutir municiones reales, oculta en la cabina de un tracto camión proveniente de Brasil.

Durante la inspección, una funcionaria observó una imagen sospechosa en el sector de la litera, cuyos contornos correspondían a una presunta arma de fuego. Tras coordinarse con la Policía de Investigaciones, se determinó que se trataba de una pistola de fogueo marca Bruni. Por tratarse de un arma de fácil adaptabilidad, regulada el Ministerio de Defensa Nacional, la fiscalía instruyó su incautación.

En el paso fronterizo Pino Hachado, en la región de La Araucanía, un ciudadano chileno que ingresaba desde Mendoza con destino a Temuco, fue denunciado tras entregar voluntariamente una pistola semiautomática y municiones. El procedimiento se registró cuando el equipo de turno de la Aduana Regional de La Araucanía, con apoyo de la unidad de drogas, fiscalizó un vehículo con diez pasajeros que realizaba un viaje de turismo.

Se trata de una pistola semiautomática marca Bersa, modelo Thunder PRO, junto a tres cargadores y 25 municiones sin percutar de calibre .40. Por instrucciones de la Fiscal de La Araucanía el armamento fue entregado a Carabineros.

Un tercer caso ocurrió en el paso fronterizo Cardenal Samoré, en la región de Los Lagos. En una camioneta que viajaba desde Bariloche a Osorno, funcionarios de la Administración de Aduanas de Osorno detectaron una caja plástica de color verde que contenía un cargador con cinco municiones calibre .22 y un cerrojo de arma larga de acero. Las especies fueron incautadas y puestas a disposición de Carabineros conforme al procedimiento establecido para este tipo de elementos controlados.

Finalmente, en el paso fronterizo Casas Viejas de la región de Magallanes, un equipo de funcionarios de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos fiscalizaron un vehículo de patente argentina con destino a Puerto Natales. Durante la revisión, realizada por los funcionarios de la Aduana Regional de Punta Arenas, con el apoyo de un can detector descubrieron cinco cajas de municiones calibre .22 ocultas en los asientos traseros del vehículo. Tras el hallazgo, la Fiscalía de Puerto Natales instruyó que las municiones fueran entregadas a Carabineros.

En los cuatro procedimientos la infracción cometida corresponde a la internación no autorizada de armas, municiones o elementos sometidos a control, lo que configura el delito de contrabando consignado en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, en relación con la Ley N°17.798 sobre Control de Armas. Esta normativa prohíbe importar cualquiera de estos elementos sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

PURANOTICIA