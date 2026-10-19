Incautan 2,4 toneladas de fuegos artificiales y más de 101 mil cajetillas de cigarrillos ilegales en Los Libertadores

Un equipo de Fiscalizadores de la Aduana Regional de Los Andes detectó 2,4 toneladas de fuegos artificiales y 101.349 cajetillas de cigarrillos ilegales durante el control de un camión en el complejo fronterizo Los Libertadores, en la región de Valparaíso.

El procedimiento se inició tras identificar inconsistencias en los documentos presentados para ingresar la carga al país desde Argentina. El vehículo declaraba transportar “óxido de calcio a granel”. Sin embargo, al contrastar los antecedentes con los sistemas aduaneros, los funcionarios establecieron que los registros electrónicos asociados al documento no correspondían, dando paso a una fiscalización más exhaustiva.

Ante los antecedentes detectados, se dispuso la intervención del equipo especializado de Aduanas, que realizó entrevistas y examinó el vehículo de carga con el camión escáner. Las imágenes de rayos x mostraron contornos sospechosos que justificaron la apertura de la carga.

La inspección física confirmó la presencia de 175 cajas con 2.300 artículos pirotécnicos de diferentes tipos, como Thunder, Show Cracker, Glitting, Yomi Mascota, La Tucumana Torta Luce, Kow Loon Hon Kong y Torta 25 Combo Palmeras, cuyo peso total alcanzó los 2.400 kilos. La carga de fuegos artificiales fue avaluada en US$99.014.

Además, se encontraron de 101.349 cajetillas de cigarrillos de las marcas Liverpool, Carnival, PallMall y Hill, distribuidas en 203 cajas. Ninguna de estas mercancías correspondía a lo declarado en la documentación presentada. El avalúo de los cigarrillos ilegales fue US$252.376.

El procedimiento dio lugar a un expediente por contrabando de cigarrillos y fuegos artificiales. Respecto de estos últimos, el informe consigna que se trata de mercancías reguladas por la Ley N°17.798 sobre Control de Armas y Explosivos. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía de Los Andes y a la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias que correspondan.

El Delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, destacó que “este trabajo viene a dar cuenta del fortalecimiento que hemos tenido en términos de los procedimientos, los protocolos de frontera, de tal manera de dar seguridad para evitar el narcotráfico, el crimen organizado y este tipo de contrabando.

“Lo primero que llamó la atención a Aduanas fueron los documentos, específicamente las mercancías que venían declaradas versus lo que arrojó el sistema de inteligencia y datos con el que trabajamos… Por otro lado, cuando pasa por el camión escáner, se detectan irregularidades en los productos que decía traer, y eso significó una apertura del contenedor. Respecto al camión, quedó incautado, ya que el camión es una posible prueba de delito”, explicó el Director de la Aduana Regional de Los Andes, Ángelo Vergara, destacando el trabajo realizado por los equipos especializados apostados en el complejo fronterizo Los Libertadores.

Jefe de la Prefectura Los Andes de la PDI, Prefecto Mauricio Villanueva, indicó que este procedimiento “es relevante porque nos permite a nosotros poder continuar con la investigación, esto todavía está en curso, estamos recién en la etapa inicial. Por lo tanto, estamos levantando información pero se va a, sin duda alguna, continuar para poder llegar hasta el último eslabón de esta investigación”.

El conductor del vehículo fue detenido y sometido a control de detención en el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde se determinó arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno total mientras dure la investigación.

El caso muestra cómo el cruce de información documental y electrónica, complementado con el uso del camión escáner, permitió detectar una carga distinta de la declarada y descubrir el ingreso irregular de cigarrillos y artículos pirotécnicos.

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