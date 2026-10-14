Incautan 11 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en La Ligua: tres detenidos

11 mil cajetillas, con un total de 220 mil cigarrillos de contrabando, fueron incautadas por Carabineros durante un control vehicular realizado en la ruta 5 Norte, en la comuna de Papudo, procedimiento que terminó con tres personas detenidas, todas de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este miércoles, en el marco de los controles vehiculares selectivos que realiza personal de la Tenencia de Carreteras Petorca. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron un automóvil en la rotonda Papudo, en el sector de Pullally, que trasladaba a tres ocupantes.

Durante la revisión, se constató que el conductor no portaba licencia de conducir y que en el vehículo transportaban varias cajas con logotipos de marcas de cigarrillos.

Ante estos antecedentes, se realizó el procedimiento correspondiente, contabilizando un total de 220 mil cajetillas de cigarrillos, las que fueron incautadas por su origen de contrabando.

Los tres ocupantes del automóvil fueron detenidos y, según lo informado por Carabineros, pasarán durante esta jornada a control de detención.

PURANOTICIA